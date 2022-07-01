ASGARİ ÜCRET CANLI YAYIN! 1 Temmuz 2022 Asgari Ücret Açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Konuşması Canlı İzle!

ASGARİ ÜCRET CANLI YAYIN! Asgari ücrete ek zam çalışmaları için iki kez toplanan komisyonun son kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milyonların merakla beklediği zammı duyuracak. 1 Temmuz 2022 Asgari Ücret Açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Konuşması Canlı İzle! Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammını açıklayacak! Gözler saat 16.30'a çevrildi...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2022? (1 TEMMUZ 2022 CUMA)

Milyonların merakla beklediği müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu



"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İZLE!

TEMMUZ AYINDA ZAMLI MAAŞ ALINACAK

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.