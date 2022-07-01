ASGARİ ÜCRET canlı izleme linki! HD-KESİNTİSİZ DONMADAN

Kurdaki yükseliş, art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi ile vatandaşın alım gücü düştü. Hayat pahalılığı gerçeği ile yüzleşen Türkiye'de Ocak ayınca asgari ücrete yapılan zam sonrası Temmuz ayı için asgari ücrete ara zam kararı alındı. Peki, asgari ücret canlı izleme linki nedir?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

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