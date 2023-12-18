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ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi?

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE OLDU, ZAM ORANI ORANI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ediyor.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

ASGARI ÜCRET 2. TOPLANTI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. TÜİK'in geçinme endekslerini masaya getirmesi beklenen toplantıda, sunulacak ekonomik verilerin ardından ilk kez rakam telaffuz edilecek. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamada asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Bu oran refah payı eklemesiyle yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.