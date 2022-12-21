Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Milyonlar yarın açıklanacak asgari ücret zammını beklerken, Külliye'de kritik zirve başladı. Peki, Asgari ücret bugün mü açıklanacak? Asgari ücret bu akşam mı belli olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

Milyonlar yarın açıklanacak asgari ücret zammını beklerken, Külliye'de kritik zirve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Beştepe'de saat 21.40'ta bir araya geldi. İki ismin asgari ücretle ilgili teklifleri değerlendirmeye alıp son kararı vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI SONUCU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı.

"9 BİN TL'NİN ALTINDAKİ RAKAMA MASADA OLMAYIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

BAKAN BİLGİN "SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

BU SENE İKİ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

UZMANLARIN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "Mutabakat olmadığını farz etmemiz gerekiyor. Ancak TİSK Başkanı hala binadan ayrılmadı. 9 bin TL biraz yüksek geldi, sürpriz oldu. Ne kadar yaparsanız yapın enflasyonu engelleyemiyorsanız bu rakamların hiçbir önemi yok. Satın alma gücü ne kadar artarsa o kadar iyi olacak. Bizim tahminimizle 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında bir rakam telaffuz ediyorduk. Ben 9 bin TL rakamını düşük ihtimal olarak görüyorum. Eğer 9 bin TL ortaya çıkarsa oy birliği ile olur. Muhtemelen TİSK'in daha düşük bir teklifi vardı. Ben arada bir rakamla anlaşılacağını eğer Türk-İş Başkanı masaya oturmazsa oy çokluğu ile karar alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAHMİNİM 8 BİN 750 TL"

Bayram sözlerine şöyle devam etti: "Ücretlilerin asgari ücret kadar kısmını vergiden istisna ettik. Şu anda yüzde 15 vergi dilimine tabi 32 bin TL vergi oranı var. Yeniden değerleme oranı yüzde 122 ile artırılmazsa asgari ücretli 6 ayda vergi dilimine giriyor. Türk-İş'in yıllardır verdiği mücadele var. Ücretlilerin daha az vergilendirilmesi gerekiyor. Hem sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, gelir vergisinde düzenleme yapılırsa tekrar masaya gelecektir. Bana göre 9 bin TL rakamı yüksektir. Benim tahminim 8 bin 750 TL rakamıdır."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.