Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı. Asgari ücrette merakla beklenen tarih geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı saat 14.00 itibariyle başladı. Toplantının ardından asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada asgari ücretin Salı günü belli olacağı duyurulmuştu. Peki, Asgari ücret bugün açıklanır mı? 20 Aralık Asgari ücret toplantısı başladı mı, bitti mi? Asgari ücret bugün belli olacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücret bugün mü haftaya mı açıklanacak? Asgari ücret 20 Aralık tarihinde belli olur mu? Asgari ücret toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Asgari ücrette milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gün geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Toplantı saat 14.00 itibariyle başladı. Peki, Asgari ücret bugün açıklanır mı? 20 Aralık Asgari ücret toplantısı başladı mı, bitti mi?

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücrette merakla beklenen tarih geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı saat 14.00 itibariyle başladı. Toplantının ardından 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor. Bu yıl asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 25 TL'ye çıkacak.

Toplantıya ilişkin hafta içi değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da toplantı öncesinde yeni açıklamalarda bulundu. Kavlak, "Umutları boşa çıkarmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız. Üçlü mutabakat olarak da anlaşmayı imzalarız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE BU YIL KAÇ KEZ ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

2022 GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.