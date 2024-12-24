Asgari ücret bugün açıklanacak mı? SON DAKİKA!

Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti tutarına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bu akşam yapacak. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Detaylar!

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücret tutarını belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor, toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.

Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrildi. Ancak işveren tarafından henüz bir ücret telaffuz edilmedi.

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda farklı senaryolarda konuşuluyor. Konuşulan senaryoların bazıları şöyle: