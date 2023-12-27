Kabine Toplantısı 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Yeni asgari ücretin hafta içinde açıklanması öngörülürken, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Refah payının da bu orana eklenmesi durumunda asgari ücrete yapılacak zam yüzde 50'leri bulabilir. Peki, Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı görüşmeye davet etti. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.