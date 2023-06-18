Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak ikinci toplantısına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantıya Bakan Vedat Işıkhan'ın yanı sıra işçi ve işveren tarafının temsilcileri de katılacak. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak, açıklanacak? SON DAKİKA asgari ücrette son durum!

Asgari ücrete yapılacak zam oranı heyecanla beklenirken kurun yükselmesiyle 500 dolar formülü de rafa kalkmış durumda. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor. Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak, açıklanacak? SON DAKİKA asgari ücrette son durum!

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Henüz asgari ücret belli olmadı.İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak. Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.