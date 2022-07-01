Asgari ücret belli oldu mu, açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman belli olur? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika!

Asgari ücrete ek zam çalışması için iki kez toplanan komisyondan son karar belli oldu. Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret belli oldu mu ve asgari ücret açıklandı mı soruları gündemden düşmüyor. Temmuz ayı asgari ücret belli oldu mu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücret ne kadar oldu sorusuna yanıt bugün Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret belli oldu mu, açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalara başladı. Hafta içi iki kere toplanan komisyon, ek zam için bir oran belirledi. Milyonlarca insanın gözü de yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bununla beraber, dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.