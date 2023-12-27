Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yeni asgari ücretin hafta içinde açıklanması öngörülürken, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Refah payının da bu orana eklenmesi durumunda asgari ücrete yapılacak zam yüzde 50'leri bulabilir. Peki, Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU 2024?

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirecek. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son noktayı anlatacak.

2022 ve 2023 yıllarının aksine 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacak. Temmuz ayında ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek zam olacağını belirterek, çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri mesajını vermişti. Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.