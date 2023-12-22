Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret belli oldu mu 2024? Sorusu, yeni yılda belirlenecek olan asgari ücretin kaç TL olduğunu merak etmekte olan kişiler tarafından sorgulatılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 18 Aralık günü gerçekleşti. Çalışanların merakla beklediği bu toplantı, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir adım olacak. Peki, Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU 2024?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini ve henüz bir rakam belirlemediklerini açıkladı. Görüşmelerde TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve işverenlerin görüşleri alındı. Ağar, bu hafta tekrar bir araya gelerek sonuca varmayı umduklarını belirtti.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu