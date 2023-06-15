8 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla ilgili milyonları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran bir mesaj verdi. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor.

İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tespit komisyonu ilk toplantı için dün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak'tan geldi. Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. Talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.