Milyonlarca çalışan yıl sonunda yapılacak Asgari üret artışını merakla bekliyor. Konuyla ilgili TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Peki Asgari ücret belli oldu mu? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği 2023 Asgari ücretinin beli olacağı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu.konu hakkındaki detayları merak eden vatandaşlar, Asgari ücret toplantısı ne zaman? sorusunu ve Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? sorusunu cevabı vatandaşlar tarafından araştırıyor. Peki Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplatısı ne zaman? 2023Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından heyecanla beklenen yeni yıl zammı için yol haritası netleşti. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu milyonlarca vatandaşın aklını kurcalarken TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrasında, geçen yıl olduğu gibi, asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. 7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Atalay yaptığı açıklamada, "Uygulama şubatın 1'inde olacak, 60 gün var biz asgari ücret konuşuyoruz. Konuşulunca bu milletin cebine para falan girmiyor. Geçmişte aralık sonunda belli oluyordu, bu rakam hemen belli olsun da kamuoyu bunu konuşuyor, bu mesele bitsin. Ne zaman rakam konuşulsa raflarda fiyatlar artıyor. Tedirginliğim oydu rakam konuşmamakla ilgili. Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şu anda 140-150 lira. İşini düzgün yapan marketler var ama işini düzgün yapmayanlar da var. Bunu en iyi emekli, işsiz, işçi biliyor. İnşallah tarafları memnun edecek rakam çıkarsa, arzumuz üçümüz beraber imza atalım ama arzu etmediğimiz rakam olursa o masada olmayacağımızı yine ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor