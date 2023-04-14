Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak ara zam için temmuz ayını işaret etti. Kullanıcılar tarafından asgari ücretliye bayram ikramiyesi yapılacak mı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? İşte detaylar...

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam var mı, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı. 24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti. Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammının ardından asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete ara zam tartışmalarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak ara zam için temmuz ayını işaret etti. İşçi kesimi temmuz ayını beklerken kulislerde ara zammın öne alınabileceği konuşuluyor.

TAZMİNATLAR DA YÜKSELECEK

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücrete ek zam, genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara, evde tarhana yapan kadınlardan işsizlik sigortası alanlara kadar birçok kişinin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek.