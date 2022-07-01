Yeni asgari ücret bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu belirlendi. Ardından, asgari ücret artışı emekli maaşını etkiler mi ve asgari ücret zammı herkese yansıyacak mı soruları gündeme geliyor. Asgari ücret artışı emekli maaşını etkiler mi? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak mı? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret artışı emekli maaşını etkiler mi? Asgari ücret zammı herkese yansıyacak mı? Asgari ücret ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI EMEKLİ MAAŞINI ETKİLER Mİ?

Yeni asgari ücret yüzde 30 zam ile 5 bin 500 TL oldu. Bununla birlikte, asgari ücret artışı emekli maaşını etkiler mi sorusuna yanıt aranıyor. Ancak emekli maaşına yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi 1.003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.