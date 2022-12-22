Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşlara asgari ücretin bugün yayınlanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlara duyurdu. Vatandaşlar ise Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların takip ettiği konuşmasında, "Asgari ücreti belirlerken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik. Ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 55 artış olacak. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. Toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten katılım olmadı. Konuşmasının başında Türk-İş'in katılım sağlamamasına da değinen Erdoğan, "Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik. Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız." dedi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında asgari ücret net 8.500 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler neticesinde belirleniyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, geçen yıl Aralık ayı ve bu yıl Temmuz ayındaki ara zam dahil olmak üzere, 2000 yılından bu yana alınan 23 asgari ücret kararından 6'sında oy birliği sağlandı. Kalan 17 kararın 2'sinde işveren kesimi, 15'inde ise işçi kesimi muhalefet etti. İşveren kesimi en son asgari ücretin yüzde 30 oranında artırıldığı karara muhalefet etmişti. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında ise oylamaya katılmadı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 500 TL oldu.