Artan gıda fiyatları sonrası vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı iddiasını gündeme getirdi. İktidar kanadından bu konuda net bir açıklama yapılmasa da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ağbaba, "Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır" dedi. Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

Kulislerde asgari ücrete ara zam konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin sinyal verdi.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 225 TL OLMALI"

Ara zam beklenen asgari ücret için CHP'den de bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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