Asgari ücret artacak mı? Ekonomideki yaşanılan çalkantılı süreçle birlikte vatandaşın alım gücü de bir hayli düştü. Bu soruna çözüm için kolları sıvayan hükümet, asgari ücrete ikinci bir zammı gündemine aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücrete yapılması planlanan ikinci zam için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Peki, Asgari ücret artacak mı 2022? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni zam var mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" derken, bu sözler "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." demişti.

"OLGUNLAŞTIĞI ZAMAN AÇIKLANACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak." şeklinde yanıt verdi.

BAKAN BİLGİN'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kanadından gelen açıklamalar, ikinci zam beklentisini güçlendirmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kafaları karıştıran sözler geldi. Konu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullandı.

AKILLARDA AYNI SORU

Bakan'ın bu çıkışı konu hakkında beklentiyi düşürürken, akıllara "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu getirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili önümüzdeki günlerde hükümet kanadından daha net bir açıklama gelmesi bekleniyor.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Konuyla ilgili hem AK Parti cephesinden hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe açıklamalar geldi. Bu açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağına kesin gözüyle bakılırken rakamı ne kadar olacağı konusunda ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"3-4 AYA 1000 TL DAHA ZAM YAPAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz aylarında asgari ücrete 1000 TL zam yapılacağını öne süren Demirtaş, "Tahmini mi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu Yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs. alabilirler" ifadelerine yer verdi.

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