Asgari ücret ara zam yapılacak mı 2023? Asgari ücret zam geldi mi, ne zaman zam yapılacak? Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? soruları gündeme geliyor. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirdi. Peki, Asgari ücret ara zam yapılacak mı 2023? Asgari ücret zam geldi mi, ne zaman zam yapılacak? Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ara zam yapılacak mı 2023? Asgari ücret zam geldi mi, ne zaman zam yapılacak? Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ara zam hakkında bilgi verdi. Asgari ücret ara zam yapılacak mı 2023? Asgari ücret zam geldi mi, ne zaman zam yapılacak? Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM YAPILACAK MI 2023?

Seçimler sonrası gözler temmuz ayında açıklanacak asgari ücret zammına çevrilirken, dün yeni kabinenin ilk toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" açıklamasıyla beklentileri yeniden yükseltti. Komisyon Kurban Bayramı'nın hemen ardından toplanması bekleniyor. Kulislere düşen bilgilere göre Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte net ücretin 11 bin 58 lira olması bekleniyor. Türk-İş'İn hedefi ise en az 13 bin 400 TL.

ASGARİ ÜCRET ZAM GELDİ Mİ, NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi. Oluşturulan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını dün gerçekleştirirken, görüşme sonrası basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam, bakanlık yetkileri ile işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonrasında belirleniyor. Komisyon, Kurban Bayramı'nın hemen ardından toplanacak. Hükümet temsilcileri, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda temmuz ayında yapılacak zamla asgari ücretin 500 dolar seviyesine ulaşacağını söylemişti. 500 dolar, bugünkü kurlar 11 bin 367 liraya denk geliyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre de Temmuz ayında zamla birlikte asgari ücretin net 11 bin 58 liraya yükselmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk-İş'in asgari ücret hedefinin en az 13 bin 400 TL olduğu konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.