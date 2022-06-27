Asgari ücret ek zam ne zaman ve ne kadar yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ara zam olacak mı, ek zam gelecek mi 2022? 27 Haziran Kabine Toplantısı Asgari Ücret kararları açıklandı mı? Asgari ücret ek zam kaç TL?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ, EK ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna verdiği "Görüşmeler sürüyor, haftaya açıklayacağız" sözleri artan enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşları heyecanlandırdı. Peki milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için nasıl bir formül uygulanacak? İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül.

"KAMU ÇALIŞANLARINA NEFES ALDIRACAĞIZ"

Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu." dedi. "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilgin'in bu sözleri milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Artan enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşlar için temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için ekonomi kurmayları üç ihtimal üzerinde duruyor.

1. PRİM FORMÜLÜ

Kesintiler net ücrete eklenebilir.

Net asgari ücret: 4.253 İşçi için kesinti toplamı: 751

Brüt asgari ücret: 5004 TL

2. 6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

3. YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ

Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış Temmuz'da yıllık enflasyona tamamlanabilir.

Yüzde 75- Yüzde 50,5 = Yüzde 24.5 4.253 X % 24,5= 1,042

4.253+1.042= 5.295 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN 2022?

Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı, asgari ücret zammı ne zaman yapılacak henüz bilinmiyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ile ilgili açıklama gelecek mi detayları toplantı sonrasında yazacağız.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA KARARLARI 2022! (27 HAZİRAN PAZARTESİ)

Kritik konuların ele alındığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN KISA SÜREDE MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİK"

Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.

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