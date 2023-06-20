Asgari ücret ara zam ne kadar 2023? Asgari ücret 2023 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamı görüşeceği üçüncü toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Asgari ücret ara zam ne kadar 2023? Asgari ücret 2023 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? gündeme geliyor. Peki, Asgari ücret ara zam ne kadar 2023? Asgari ücret 2023 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE KADAR 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamı görüşeceği üçüncü toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. İşçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2023 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seçimlerin ardından milyonlar asgari ücrete yapılacak zamma kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanırken, görüşmeden henüz bir rakam çıkmadı.

Bugün AK Parti MKYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

Asgari ücrette rakamın görüşüleceği üçüncü toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. İşçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Atalay, toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.