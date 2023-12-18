Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmuştur. 2024 yılı için asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte detaylar...

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya geliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı açıklandı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında asgari ücret belli oldu mu sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Detaylar haberimizde..

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Asgari ücret açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "Asgari ücretle ilgili minimum yüzde 38 zam üzerinden pazarlık başlayacaktır. Yüzde 38 oranı da 15 bin 734 TL'ye denk geliyor. Buradan başlayıp refah payı şeklinde eklenti olursa yüzde 40-50 arasında yani 16 bin TL ile 17 bin 103 TL arasında olacağını düşünüyorum. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru 29.62 olarak açıklandı. Asgari ücret 17 bin 103 TL olursa, dolar bazında 577 dolara denk geliyor. Asgari ücret geçen sene ocak ayında 482 dolara denk gelmişti. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 500 dolar hedefini vermişti. Eğer asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılırsa bu dolar bazlı rekor demektir."

ASGARİ ÜCRET ZAM ORAN TAHMİNLERİ

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde: