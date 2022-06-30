Asgari ücret açıklandı mı? KOMİSYON KARARI Asgari ücret belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına bugün basına kapalı olarak devam edecek. Peki, asgari ücret belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına bugün saat 15.30'da basına kapalı olarak devam edecek.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

Henüz toplantı sona ermedi.