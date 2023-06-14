Asgari ücret açıklandı mı? 2023 Temmuz asgari ücret belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ara zammı konusunda asgari ücret açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücrette son durum ne, ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret açıklandı mı, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Temmuz ara zammı hakkında detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. 2023 Temmuz asgari ücret belli oldu mu? Dün asgari ücrete ara zam için bir araya gelen komisyondan rakam çıkmadı. Gelişmeler dikkatle takip edilirken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz" dedi.

"BAYRAMDAN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dün asgari ücrete ara zam için bir araya gelen komisyondan rakam çıkmadı. Gelişmeler dikkatle takip edilirken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak'tan geldi. Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. Talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Süreç dikkatle takip edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLETİLECEK

Öte yandan dünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer aldı. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil etti. Görüşmenin ardından komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak son bir dokunuş yapması beklenen asgari ücret rakamı kamuoyuyla paylaşılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.