Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücretin açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz asgari ücret belli oldu mu? İşte detaylar....

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Temmuz Asgari ücret zammı belli oldu mu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılıyor. Asgari ücret açıklandı mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz asgari ücret belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Son dakika: Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. Bu görüşmeden de bir rakam çıkmazken, toplantı sonrası konuşan Türk-İş temsilcisi, "Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde 3. defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi. Çelik, "Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısında rakam belirlenebilir" dedi.