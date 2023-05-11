Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında temmuz ayında yapılacak memur ve asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından asgari ücrete ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve memur zammı için temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. Asgari ücret zammına ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "8 bin 500 lira ocak ayında yapıldığı zaman beklentilerin üzerinde bir artıştı. Türkiye enflasyon karşısında emekçilerini koruyan bir sosyal devlet sorumluluğuyla hareket etti. Ben bir sosyal devlet uygulaması olarak asgari ücreti hep şuna dikkat ediyorum. Asgari ücreti dolar ekseninde söylemek doğru değil ama birlikte mukayese ederek 500 dolar eşiğinin aşağısına düşürmemek lazım. Bu diğer ücretleri de yukarıya doğru tırmandırır. Ücretleri koruyan bir politika oluşturur. Sosyal devlet bilinciyle hareket edilmektedir." dedi.