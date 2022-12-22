Asgari ücret açıklaması sonrası memur maaşları ne kadar olacak 2023? Memur maaşları kaç TL oldu?
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Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşlara asgari ücretin bugün yayınlanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücret açıklaması sonrası memur maaşları ne kadar olacak 2023? Memur maaşları kaç TL oldu?
Asgari ücret hakkında görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün asgari ücret zammını açıkladı. Vatandaşlar ise yeni asgari ücret belirlenmesinin ardından Asgari ücret açıklaması sonrası memur maaşları ne kadar olacak 2023? Memur maaşları kaç TL oldu? sorularını araştırdı.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SONRASI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Yıllık enflasyon | Maaş artışı
Yüzde 65,2 | Yüzde 16,05
Yüzde 70,5 | Yüzde 19,75
Yüzde 73,7 | Yüzde 22,03
Yüzde 78,6 | Yüzde 25,45