Asgari ücret açıklaması sonrası memur maaşları ne kadar olacak 2023? Memur maaşları kaç TL oldu?

Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşlara asgari ücretin bugün yayınlanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücret açıklaması sonrası memur maaşları ne kadar olacak 2023? Memur maaşları kaç TL oldu?