Asgari ücrete Ocak ayında uygulanacak zammın ardından İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Asgari ücret açıklaması sonrası işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşından kimler yaralanır? İşsizlik maaşı nasıl ödenir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca çalışanınbeklediği asgari ücret belli oldu. 2023 yılı asgari ücreti 8506 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli aylığı ücretleri de değişti. Peki, Asgari ücrete Ocak ayında uygulanacak zammın ardından İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor? En düşük en yüksek işsizlik maşı ne kadar? İşsizlik maaşından kimler yaralanır? İşsizlik maaşı nasıl ödenir? Detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.

Asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyen işsizlik maaaşına % 30 zam uygulanması halinde yeni maaş 6 bin 628 liraya yükselecek. Yeni asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 TL, en yüksek 7 bin 137 TL'ye yükselecek. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 TL'ye, en yüksek 7 bin 647 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ÖDENİR?



İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTT Bank aracılığı ile yapılı