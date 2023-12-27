Asgari ücret açıklama CANLI izle! Son dakika asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret pazarlığında kritik dönemece girildi. Taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantı sona ererken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücreti saat 19.30'da bizzat açıklayacak.

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili kritik saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları Ankara'ya davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla kritik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının sona ermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, saat 19.30'da kameralar karşısına geçecek ve yeni asgari ücreti açıklayacak.