ASGARİ ÜCRET AÇIKLADI MI SON DAKİKA | 2024 Yeni Asgari Ücret zammı yüzde kaç oldu?

2024 Yeni Asgari Ücret zammı yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret netleşti. Ocak 2024 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılıyor. 2024 Yeni Asgari Ücret zammı yüzde kaç oldu? Asgari ücret açıklandı mı son dakika? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET AÇIKLADI MI SON DAKİKA

Kritik toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

2024 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin belli olmasının ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.