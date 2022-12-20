Asgari ücretin belli olmasına çok az bir zaman kala Türk-İş 'in verdiği 9 bin TL'lik teklif hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar, Asgari ücret 9 bin TL olursa yüzde kaç zam gelmiş olur? Asgari ücret 9000 TL olursa % kaç zamlanmış olur? araştırıyor. Peki, Asgari ücret 9 bin olursa yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 9 bin TL olursa yüzde kaç zam gelmiş olur? Asgari ücret 9000 TL olursa % kaç zamlanmış olur? Asgari ücret 9 bin lira olacak mı? Güncel asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLDU 2023?

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde bugünkü toplantıda uzlaşma sağlanacağını söylemişti. Ancak asgari ücretlilerin beklediği haber gelmedi. Masada çetin bir pazarlığa girişen taraflar anlaşma sağlayamadı.

Türk-İş pazarlıkta 9 bin TL'yi önerirken, işveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLURSA YÜZDE KAÇ ZAMLANMIŞ OLUR?

Asgari ücret şuanda 5500 TL'dir. Eğer 9000 TL olursa %63,63 zamlanmış olaca k . 5500'ün %63,63 'ü 3500 TL etmektedir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.