Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde dün üçüncü kez toplandı. Vatandaşların gündeminde olan asgari ücret konusu hakkında ise Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret belli mi? Asgari ücret 9 bin TL mi? soruları aratıldı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi. Arama motorlarında ise Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret belli mi? Asgari ücret 9 bin TL mi? sorularına yanıt arandı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLACAK MI?

Asgari ücretin belirlenmesi için gerçekleştirilen 3. toplantıda taraflar arasında uzlaşı sağlanamazken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrasında yaptığı açıklamada tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili hamlesine çevrildi. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu.

Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak. Komisyon toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi. Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı. Atalay 9.000 TL talebini dile getirdi. Masada uzlaşı sağlanamayınca telefon trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi bekleniyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.