Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücrette sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından vatandaşlar, Asgari ücret 9 bin TL mi oldu? Asgari ücret 9000 TL teklif kabul edildi mi? Asgari ücret 9 bin lira olur mu, resmi açıklama geldi mi? merak etti. İşte ayrıntılar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi. Peki, Asgari ücret 9 bin TL mi oldu? Asgari ücret 9000 TL teklif kabul edildi mi? Asgari ücret 9 bin lira olur mu, resmi açıklama geldi mi? Asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLDU 2023?

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

TÜRK-İŞ: BİZİM TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde bugünkü toplantıda uzlaşma sağlanacağını söylemişti. Ancak asgari ücretlilerin beklediği haber gelmedi. Masada çetin bir pazarlığa girişen taraflar anlaşma sağlayamadı.

KARAR SON TOPLANTIYA KALDI

Türk-İş pazarlıkta 9 bin TL'yi önerirken, işveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.