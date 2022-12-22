Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşlara asgari ücretin bugün yayınlanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler..

Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlara duyurdu. Vatandaşlar ise Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

ASGARİ ÜCRET 8.500 TL NET Mİ, BRÜT MÜ?

Asgari ücret net olarak 8.500 TL olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Asgari ücret net; 8 Bin 506 TL,

Brüt; 1 Bin 8 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların takip ettiği konuşmasında, "Asgari ücreti belirlerken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik. Ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 55 artış olacak. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. Toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten katılım olmadı. Konuşmasının başında Türk-İş'in katılım sağlamamasına da değinen Erdoğan, "Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik. Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız." dedi.