Milyonlarca vatandaşın beklediği ara zam için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Yarın asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 6 bin TL olur mu, 6 bin TL üstüne çıkar mı? Asgari ücret 5-6-7 bin TL mi olacak, kaç bin TL olur? Asgari ücret tahmini 6391 TL mi olacak? Ayrıntılar sizlerle...

ASGARİ ÜCRET 6 BİN TL OLUR MU?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün gerçekleştirdiği toplantının ardından bugün ikinci kez bir araya geldi. 15.30'da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini belirterek, "6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Nazmi Irgat, iyi bir çalışma yaptıklarını söyleyerek "Hayat pahalılığının olduğu bir dönemdeyiz. Asgari ücreti ikinci 6 ayda artırmak zorunda kaldık. Asgari ücrette enflasyonun altında bir artış kabul edilebilir değil. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz. Üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerekiyor, bu da muhtemelen yarın olur." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET 6391 TL Mİ OLACAK?

Sözlerini sürdüren Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik." ifadelerini kullandı.

YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 Haziran ayı sonucuna göre; gıda enflasyonu yüzde 117'yi aştı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Komisyonun gerçekleştirdiği toplantıların ardından yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.