Asgari ücret net zam ne kadar? Asgari ücret brüt zam ne kadar 2022? gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret 5500 TL mi oldu? Asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman hesaba yatacak? Asgari ücret ayın kaçında yatar?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonların merakla beklediği müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi. Zammın Temmuz ayından itibaren geçerli olacağını ifade eden Erdoğan, "İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir. Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek." dedi.

ASGARİ ÜCRET 5500 TL Mİ OLDU?

Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?