Asgari ücret 5000 TL oldu mu? (VİDEOLU) Son dakika! Asgari ücret 5 bin TL olacak mı?

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Peki, Asgari ücret 5000 TL oldu mu? ! Asgari ücret 5 bin TL olacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAM GELECEK Mİ?

Zam konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, masadaki formüllere göre asgari ücretin Temmuz ayında 5 bin TL'yi aşması bekleniyor. Buna göre asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Öte yandan asgari ücrete yapılacak zam oranında, 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon verisi de belirleyici olacak. Beklentiler, zam oranının yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.

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