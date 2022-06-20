Asgari ücret 5000 TL oldu mu? (VİDEOLU) Son dakika! Asgari ücret 5 bin TL olacak mı?
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Art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ile birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünün düşmesine neden oldu. Bu durum da temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Asgari ücret 5 bin TL olacak mı? Asgari ücret 5000 TL oldu mu?
Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Peki, Asgari ücret 5000 TL oldu mu? ! Asgari ücret 5 bin TL olacak mı?
ASGARİ ÜCRET ZAM GELECEK Mİ?
Zam konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, masadaki formüllere göre asgari ücretin Temmuz ayında 5 bin TL'yi aşması bekleniyor. Buna göre asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.
Öte yandan asgari ücrete yapılacak zam oranında, 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon verisi de belirleyici olacak. Beklentiler, zam oranının yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.