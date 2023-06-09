Asgari ücret 500 dolar mı olacak? Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?
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Asgari ücrette ara zam maratonu başlıyor. Gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrilirken, komisyonun toplanma tarihi de belli oldu. Asgari ücretin 500 dolar olacağı konuşulanlar arasında. Peki Asgari ücret 500 dolar mı olacak? Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?
Asgari ücret 500 dolar mı olacak? Asgari ücrette ara zam maratonu başlıyor. Gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrilirken, komisyonun toplanma tarihi de belli oldu. Asgari ücretin 500 dolar olacağı konuşulanlar arasında. Peki Asgari ücret 500 dolar mı olacak? Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Detaylar...
Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlerken, kurdaki yükselişin ardından hesap değişti. 500 dolarlık alt sınır 11 bin 600 liralara yükseldi. Bu rakama refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanacak. Komisyon, temmuz ayında yapılması planlanan ara zammı ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücrette komisyonun toplanacağını belirtmişti. Erdoğan, "Askeri ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak." demişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret zammıyla ilgili şunları söylemişti: "Ne vadettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vadettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir. Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz."
Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023