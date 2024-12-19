Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen asgari ücret görüşmeleri, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla devam ediyor. Ancak şu ana kadar nihai bir karar açıklanmadı. Peki, dördüncü toplantı yapılacak mı? Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu mu? 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret, işçi ve işverenlerin yanı sıra ekonominin genel dengelerini de yakından ilgilendiriyor. İlk üç toplantıda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle gözler şimdi tarafların bir araya gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI?

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor. 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü toplantıda da henüz net bir rakam üzerinde anlaşmaya varılamadı.