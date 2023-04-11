Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, BBN Türk'e konut oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğan, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir vaatte bulundu. Peki, Asgari ücret 30 bin lira mı olacak?

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir programda asgari ücrete dair çok konuşulacak bir vaatte bulundu. Asgari ücreti yoksulluk sınırına çıkaracaklarını belirten Oğan, "Asgari ücret 30 bin lira olacak" dedi. Peki, Asgari ücret 30 bin lira mı olacak?

ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRA MI OLACAK?

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir programda asgari ücrete dair çok konuşulacak bir vaatte bulundu. Asgari ücreti yoksulluk sınırına çıkaracaklarını belirten Oğan, "Asgari ücret 30 bin lira olacak" dedi.

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi vergide reform yapacağız. Rant vergisi ile kaynak oluşturacağız. Plan tadilat ile 10 milyonluk arsa bir gecede 100 milyon oluyor tek bir vergi vermiyor. Biz bu rantiyeden vergi alacağız. Böylelikle gerekli kaynağı üreteceğiz. Genç işsizliği bitireceğiz. Liyakatsizliği ortadan kaldıracağız.