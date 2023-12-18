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Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak?

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Asgari ücretin belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünün ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu toplantıda asgari ücretin ne kadar olacağına dair karar verilecek. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret toplantısının 3.sü ne zaman gerçekleşecek merak konusu oldu. Arama motorlarında asgari ücret ne zaman toplanacak sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 3.TOPLANTISI NE ZAMAN?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından 18 Aralık Pazartesi günü ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme sonrası ilk açıklama işçi temsilcisi Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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