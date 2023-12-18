Asgari ücretin belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünün ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu toplantıda asgari ücretin ne kadar olacağına dair karar verilecek. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret toplantısının 3.sü ne zaman gerçekleşecek merak konusu oldu. Arama motorlarında asgari ücret ne zaman toplanacak sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 3.TOPLANTISI NE ZAMAN?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından 18 Aralık Pazartesi günü ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme sonrası ilk açıklama işçi temsilcisi Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?