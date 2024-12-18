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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?
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Asgari Ücret Komisyonu, geçtiğimiz gün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan toplantıya, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katıldı. Ancak ikinci toplantıda da 2025 asgari ücreti için herhangi bir rakam açıklanmadı. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta?

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacağı gündemden düşmüyor. Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret için üçüncü toplantının tarihi netleşti. Toplantı, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hem işveren temsilcilerimize hem de hükümet temsilcilerine bir rakam açıklamalarını önerdik. Bu rakamı kamuoyuyla paylaşarak gündeme getirelim ve buna göre bir yol haritası belirleyelim dedik, ancak herhangi bir rakam açıklanmadı."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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