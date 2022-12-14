Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu toplantısının 2. ayağı bugün gerçekleştirildi. Asgari ücret bu toplantı sonrasında da belli olmadı. Vatandaşlar, Asgari ücret 3. toplantıdan sonra mı belli olacak? 2023 Asgari ücret zammı 2. toplantıdan sonra mı 3. toplantıdan sonra mı açıklanacak? araştırması yapıyor. İşte tüm detaylar...

Asgari ücret 2. toplantı bitti mi, alınan kararlar neler 2022? Asgari ücret komisyon toplantısı bitti mi? Asgari ücret belli oldu mu, açıklandı mı?

Milyonların gözü bugünkü toplantıda! Masada asgari ücret zammıyla ilgili 3 farklı senaryo var

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başladı. Toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyordu. Asgari ücret 3. toplantıdan sonra mı belli olacak? 2023 Asgari ücret zammı 3. toplantıdan sonra mı 4. toplantıdan sonra mı açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2023?

Henüz asgari ücret açıklanmadı. Bugün asgari ücret tespit komisyonu toplantısının 2. ayağı gerçekleştirildi. Tahminlere göre 3. veya 4. toplantı sonrası 2023 asgari ücretin açıklanacağı düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI KARARLARI NELER?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu toplantısının 2. ayağı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından kamera karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, beklenen veriler gelmediği için rakam konuşmadıklarını belirtti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ise işverenler için destek talep ettiklerini açıkladı. Taraftarlar nihai sonucu belirlemek için yeniden bir araya gelecek.

Toplantının bitmesinin ardından TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç kamera karşısına geçti. İlk olarak konuşan Kavlak, "Verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Biliyorsunuz aylık geçim maliyetine ilişkin veriler gelmeden rakam konuşulmuyor" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise işverenler için destek taleplerini yinelediklerini belirterek, "Evet, geçen sene olduğu gibi bu sene de işverenler için vergi desteği talebimizi yineledik. Bazı verileri bekliyoruz, nihai sonuç için yeniden toplanacağız" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğu bildirilmişti.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDAN SONRA MI BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı belirlemeden önce 4 toplantı yapan komisyon, alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onaylaması halinde kararı kamuoyu ile paylaşıyor. Şuana kadar 2 toplantı yapıldı. 3. ve 4. toplantıların ardından asgari ücretin açıklanacağı düşünülüyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.