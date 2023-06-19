AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi. Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, tarihi belli mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi. Çelik, "Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısında rakam belirlenebilir" dedi. Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, tarihi belli mi?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi. Çelik, "Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısında rakam belirlenebilir" dedi.

Çelik, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili "Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

Toplantı tarihi ise henüz açıklanmadı.