Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısında bir rakam üzerinde mutabık kalınamamasının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu. Bu gelişme, "Asgari ücrette net rakam ne zaman açıklanacak?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Asgari ücret 29 bin 583 TL mi olacak SON DAKİKA?

ASGARİ ÜCRET 29 BİN 583 TL Mİ OLACAK?

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için talep edilen rakam 29 bin 583 TL olarak belirlendi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 20 gündür kamuoyunda asgari ücrete dair net bir açıklama yapılmamasına yönelik eleştirilerin olduğunu, ancak bunun hem hükümet hem de işveren tarafının rakam belirtmemesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor. 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü toplantıda da henüz net bir rakam üzerinde anlaşmaya varılamadı.