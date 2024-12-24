Asgari ücret 22 bin TL mi oldu?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, resmi olarak duyuruldu. Çalışanların merakla beklediği asgari ücret oranı, yeni yılda ne kadar olacağı konusunda belirsizlik sona erdi. Bu gelişme, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor. Asgari ücret 22 bin TL mi oldu?

ASGARİ ÜCRET 22 BİN TL Mİ OLDU?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, resmi olarak duyuruldu. Çalışanların merakla beklediği asgari ücret oranı, yeni yılda ne kadar olacağı konusunda belirsizlik sona erdi. P

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.