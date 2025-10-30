Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? İlk toplantı Aralık ayında yapılacak

Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantılar büyük önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek. Henüz resmi toplantı tarihi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta yeni asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu nedenle bu yıl da ilk toplantının aralık ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. İlk toplantıda, komisyonun yapısı ve işleyişiyle ilgili genel bilgilendirme yapılacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.

Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak. İlk toplantının ardından üç ya da dördüncü toplantıda nihai karar açıklanacak. Toplantılarda ekonomik göstergeler, enflasyon oranı, geçim şartları ve işverenlerin mali durumu dikkate alınarak yeni ücretin belirlenmesi hedefleniyor. Çalışanlar ve sendikalar, yıl sonuna doğru yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl için de aynı oranda bir artış beklentisi gündemde. Ancak yüzde 25, 35, 40 ve 50 oranlarında artış senaryoları da kulislerde konuşuluyor. Yüzde 25 zam senaryosuna göre asgari ücret 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye çıkacak. Yüzde 30 zam yapılması durumunda ise 6 bin 631 TL'lik artışla yeni ücretin 28 bin 735 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Daha yüksek oranlı zam senaryolarına göre; yüzde 35 artış olursa brüt asgari ücret 35 bin 107 TL, net ücret 29 bin 841 TL olacak. Yüzde 40 zam durumunda brüt 36 bin 407 TL, net 30 bin 946 TL'ye ulaşılacak. En yüksek artış oranı olan yüzde 50 senaryosunda ise brüt ücret 39 bin 8 TL, net ücret 33 bin 156 TL düzeyinde hesaplanıyor. Ekonomistler ve sendikalar, yüzde 25–30 aralığındaki artışı denge noktası olarak görüyor.