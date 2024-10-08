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Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri!

Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri!
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2025 yılına dair asgari ücret tahminleri gündemde. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair yapılan tahminler, çalışanların ve işverenlerin merak konusu oldu. Yapılan tahminlere göre, asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı konusunda çeşitli senaryolar bulunuyor.

2024 yılı için net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlenmesinin ardından, ara zamların yapılmaması, maaşların enflasyon karşısında erimesine yol açtı. Aralık ayı yaklaştıkça yeni asgari ücretin ne olacağı merak konusu olurken, Alman finans devi Deutsche Bank da bu konuda tahminlerini paylaştı. Vatandaşlar, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri!

ASGARİ ÜCRET 2025 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret dışında da yapılacak maaş zamlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini düşünenler olduğu gibi, bazı ekonomistlerin de kâr marjlarının azalmasının işletmeleri yüzde 30'un üzerinde zam yapamayacağını, yıl başında birçok şirketin yapacağı ilk zamların yüzde 20 civarında olacağını, 2025'te yıl ortasında bir düzenleme daha yapılacağının öngörüldüğü de ifade edildi.

Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri!

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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Yorumlar (1)

FURKAN YÜCEL:

Tüikin enflasyonuna göre bile ara zam yapmadılar, çok heveslenmeyin.

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