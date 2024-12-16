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Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

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Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak ve yeni asgari ücret ne kadar olacağı milyonlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücrete yüzde kaç zam geleceği ve asgari ücret toplantısında neler görüşüldüğü merak ediliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret 2025 ne kadar olacak ve Ocak ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2024'te asgari ücret, yüzde 49,11 artışla 17.002 TL olarak belirlendi. Temmuz 2024'te ise ara zam yapılmadı. 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret, yıl sonu enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2025 yılında olası zam oranlarına göre asgari ücret şu şekilde olabilir:

%20 zam: 20.402,40 TL

%25 zam: 21.252,50 TL

%30 zam: 22.102,60 TL

%35 zam: 22.952,70 TL

%40 zam: 23.802,80 TL

%45 zam: 24.652,90 TL

%50 zam: 25.503 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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