Asgari ücret 2025 ara zam gelecek mi? Asgari ücret temmuz zammı ne olacak?

Yükselen enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşlar, "Asgari ücret Temmuz zammı ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Hükümetten gelen açıklamalar ise ara zam konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamalarıyla birlikte, 2025 asgari ücrete Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceği konusu daha da netlik kazanmaya başladı. Peki, asgari ücret 2025 ara zamla artacak mı? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM GELECEK Mİ?

1 Ocak 2025 tarihinde yapılan düzenleme ile net asgari ücret 22.104 TL, brüt ise 26.005 TL olarak belirlenmişti. Bu artış %30 civarında gerçekleşmişti ve yılın ikinci yarısında yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

Uzmanlar ise enflasyonun yıl ortasında hedeflenen seviyenin üzerine çıkması hâlinde hükümetin ara zam kararı alabileceğini belirtiyor. Asgari ücret Temmuz zammı ne olacak sorusuna yanıt arayanlar için %20 ile %30 arasında değişen tahminler gündemde.

Enflasyon farkı, kamu sözleşmeleri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda Temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceği öngörülüyor. Ancak şu an için resmi bir ara zam kararı bulunmuyor.

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Ocak–Mayıs döneminde enflasyon oranı %15,10 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran %16 ile %18 arasında şekillenebilir. Bu oranlar, Temmuz 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranını belirleyecek.

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Ocak 2025 döneminde en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenmişti. Eğer Temmuz ayında %16 oranında zam yapılırsa bu maaş yaklaşık 16.785 TL'ye, %18 zamla ise 17.075 TL seviyelerine yükselebilir.

Kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan Haziran enflasyonunun ardından netleşecek. Emekliler, maaşlarını Temmuz ayının ortasında zamlı olarak alacak. Zamlı maaş ödemeleri, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için genellikle ayın 17'si ile 26'sı arasında yapılmaktadır.

Sonuç olarak, Temmuz 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında %16 ila %18 arasında bir artış beklentisi bulunuyor. Ancak nihai rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını öğrenmek için 3 Temmuz'da yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.